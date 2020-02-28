Украинская певица Анастасия Кумейко (DJ NANA), она же экс-солистка Nikita, похвасталась фигурой в купальнике
Красотка нередко публикует в своем Инстаграм откровенные кадры, пишет Рoliteka.net. В этот раз знаменитость позировала в откровенном купальнике с плетением в районе груди.
Певица позировала на бергу, сев на берегу и слегка раздвинув ножки. Одну ногу артистка поставила на песок, а втору - подняла.
Волосы девушки распущенные мокрые после купания, Анастасия зажала их кончики в руках.
Кумейко смотрела вбок, ее глаза прикрыли большие очки.
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"Пусть ваш чудесный четверг начнется с этой фотографии ☀️💋", - подписала снимок красотка, поставив геометку Пхукет (Таиланд).
За шесть часов пост звезды собрал почти 5000 лайков и много комментариев.
"Спасибо, Лебедь наш!❤️ радует глаза и сразу хочется выпорхнуть из под одеяла в этот дождливый день!😂", "🔥 хорошего отдыха .. красотка 🤗", "А где шпагат 😍", "Загар будет в клеточку", "Я возмущён, как так получается , Я получаю уведомление о новой публикации , а уже 16 человек поставили лайки!?😒😀", "Спасибо, Нанусь", "Утро началось с любви😍", "Уфф🍑🍒🔥😁...самая😍😍😍", - написали пользователи сети.
Напомним, Настя Кумейко позировала в спортивном зале перед зеркалом. Артистка держалась за поручень и сделала шпагат. В этот раз певица позировала в черном наряде.
"Наслаждаюсь моментом", - подписала кадр Кумейко.
Фанаты не смогли открыто оценить или написать комментарии к фото, ведь оно было опубликовано в Сториз.
Ранее мы писали, что Анастасия Кумейко опубликовала свежее фото на страничке в соцсети, на котором позировала в черном мини-платье необычного кроя с белыми камушками.
Образ звезды дополнял яркий макияж и наращённые ресницы. Волосы же она гладко зачесала назад.
«Хочу март и пионов», – подписала она фотографию.
Напомним, Анастасия Кумейко позировала в коротком платье в горошек.
Певица выглядела великолепно, ведь у нее идеальная фигура, которую никак не скроешь.
Кумейко сфотографировали снизу, чтобы ее ноги казались еще длинне, чем есть на самом деле.
Напомним, экс-Nikita раздвинула ноги и показала свою гордость прямо среди улицы
Также Politeka писала, что гибкая экс-Nikita без белья выронила прелести в шпагате
Также Politeka сообщала, что экс-Nikita расставила ноги и засветила лишнее