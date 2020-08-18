Курс валют в Україні 18 серпня спровокує паніку, Євро вирішить кинути долар на "розтерзання" гривні

Так, сьогодні торги почнуться з нового падіння долара: -4,13 гривні. До вчорашнього полудня Гривня вже опустила долар до 2731,09 гривні, але українській валюті цього здалося мало, передає Politeka.

Євро ж навпаки, вирішить не розмінюватися на дрібниці й підніметься на 6,59 гривні.

Національний банк встановив на 18 серпня наступний курс валют:

100 доларів — 2730,61 гривні;

100 євро - 3237,41 гривні.

Пропустить гривня й "подачу" від російської гривні: за десять рублів доведеться викласти 3,7328 гривні.

До цього ми розповідали, що новий глава НБУ Кирило Шевченко розповів, чого чекати від курсу валют

Шевченко зазначив, що хитке курсоутворення збережеться.

"Курс хиткий, отже, відбиває попит і пропозицію на ринку. Минулого року був досить великий приплив валюти в країну, пропозиція перевищувала попит, і Гривня зміцнювалася. І це нормально для ринку - гривня повинна не тільки девальвувати, а й зміцнюватися.

Також керівник регулятора розповів про те, що до середини літа НБУ продавав долар, а в серпні навпаки - збирав надлишки з міжбанку.

Нагадавши, про зростання зарплат в Україні: стало відомо, хто отримає надбавку.

Як повідомляла Politeka, нова криза доб'є українців, зарплати уріжуть ще більше: названі терміни.

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