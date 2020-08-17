Відома модель Памела Андерсон показала себе в незвичайному ракурсі, порадувавши фанатів

На фото Андерсон показала себе зовсім без одягу і навіть білизни. Зірка спокусливо вигнулася, показуючи всі достоїнства тіла. Памела зафарбувала найгарячіше яскравими відблисками, схожими на зірки, а ноги вирішила тримати разом, щоб нічого не засвітити. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому кадрі красуня вже була в нижній білизні. Андерсон розгорнулася спиною і показала свою спину і п'яту точку. Можна побачити босоніжки, в яких була Памела. Зірка стала на коліна, а волосся залишила розпущеним, показуючи найгарячіше, вигинаючись перед камерою.

Фанати нічого не змогли написати під публікацією або поставити лайки, адже красуня все викинула в сторіс, але так і хочеться написати: "неможливо відірвати погляд, занадто жарко".

Повідомлялося, що легендарна американська модель і актриса Памела Андерсон продовжує розбурхувати уяву своїх численних шанувальників.

На архівному чорно-білому знімку вона позує в білому бікіні, розташувавшись боком до камери. Освітлення і фон створюють ілюзію оголеного тіла, і якби не шлейки, то можна було б подумати, що Пем стоїть, в чому мати народила.

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