Популярна українська співачка Настя Каменських показала, як виглядає її ідеальний день вдома

Цього разу Настя поділилася домашнім фото, на якому позувала в простій білій піжамці з мереживами і з рушником на голові. При цьому Настя позувала з легкою посмішкою на обличчі і з масивними сережками з великими каменями.

Примітно, що всього день тому артистку критикували за вічну відсутність кільця на пальці, а сьогодні зірка знову його одягла.

"Доброго ранку! 🤍 Новий тиждень-новий старт і можливість почати з чистого аркуша! ⚪️ Цей тиждень може стати захоплюючим, продуктивним і наблизити нас до своїх цілей ✨ все залежить від нас самих! Тому давайте зробимо цей тиждень крутим і незабутнім! Вірю, що все вийде! Удачі 😘», - пише Настя.

Ось як реагують фанати:

"красуня!", "Привіт, Настя! А ти що, так і спала з сережками у вухах?», «Люблю тебе ти найкраща😍», «So beautiful ❤️», «Ну яка гарна! 🔥 🔥 🔥 ", "Сережки в тему.", "Красуня! Як завжди сяєте😍 😍», «сама сама️️️", «коли кліп новуй? вже не можу чекати😘", "вам біле вбрання дуже йде" «" Красотуля❤️ " « " і набагато смачніше ппшних булочок😋 🥰 🥯", " доброго ранку! Давайте почнемо, але тільки не худнути. У мене з Понеділка не дуже виходить😅», - пишуть користувачі.

Також Каменських зізналася, що з будинком у неї завжди приємні асоціації. При цьому співачка не забула згадати свою улюбленицю-болонку Мімі, у якої днями з'явилися цуценята. Настя розповіла, що їй дуже подобається повертатися в будинок, де її чекають ці малюки.

"Тут найприємніші пробудження, смачні сніданки і найрідніші люди (а зараз ще й Мімі з її маленькими Мімусиками) вдома навіть атмосфера особлива, тому що створена саме мною і близькими. Як приємно кожен раз повертатися в цей свій маленький світ і прокидатися в ньому", - написала зірка.

Вона також поділилася своїм фото в простому домашньому образі з піжами з короткими шортиками. При цьому співачка на фото позує зовсім без косметики.

Нагадавши, щаслива Настя Каменських в дірявій сукні не встояла перед спокусою: "вагітна!".

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