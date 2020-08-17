У мережі з'явилися кадри зі зйомок нового сезону серіалу "Папік»

Фото з головною героїнею Дариною Петрожицькою опублікували на офіційній сторінці Студії «Квартал 95» в «Instagram».

"Україна багата просто неймовірними локаціями для зйомок. Другий сезон "папіка" вам це доведе!» ,- йдеться у підписі до кадрів.

Відзначимо, фоловери вже в захваті від побаченого.

"Боже,» Відвал всього"," Вау", - пишуть в коментарях.

Також Фанати "Папіка" цікавляться, коли вже зможуть побачити серіал на екранах.

"Чекаю дуже", - пишуть в коментарях до кадрів зі зйомок.

Нагадаємо, перший сезон "папіка «вийшов на українському каналі» 1+1" в лютому 2019 року.

Другий сезон планують випустити вже восени 2020 року. А головними героями як і раніше залишаться: дідусь-хіпстер (Станіслав Боклан) і дівчина Ліза (Дарина Петрожицька).

Зйомки другого сезону стартували в липні 2020 року під Одесою. У кварталі розповідали, що локації будуть змінюватися, знімальний процес буде проходити в декількох великих українських містах.

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