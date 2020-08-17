Дочка скандально відомої балерини Анастасії Волочкової показала, як відпочиває
14-річна Аріадна Волочкова активно публікує фото і відео в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Цього разу дочка відомої балерини порадувала новим відео свого відпочинку. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця)
На кадрах підліток позує в купальнику: чорний ліфчик і чорно-білі плавки. Ймовірно, красуня постала на пірсі. Її волосся і купальник мокрі, що говорить про недавнє купання.
Аріадна вирішила також показати, як пірнає у воду. Вона зайняла красиву позу і зникла під водою.
"Лечу і приземляюся) правда, у воду👼 🏻", - написала дівчинка.
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За 16 годин пост зібрав понад 14 тисяч переглядів і багато коментарів.
"Як красиво увійшла у воду, Арішо!👌 ", "Приводняюся🌹"," яка розумничка"," красива, струнка"," завжди мріяла навчитися так пірнати", " головне, щоб там мілко не було. 😮 ", "Арішо - ти краса", " класно....!!!!!!❤️👏👏👏👏👏👏😍", "Клас. А я от не вмію плавати.та ба.прикро", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Анастасія Волочкова не бажає показувати свою дочку і особисте життя на загальний огляд. Але сама дівчинка є активним користувачем. Так, Аріадна опублікувала фото з мачухою, Оленою Ніколаєвою.
Тільки зв'язок з мачухою в мережі розцінили як якусь зраду, шанувальники заступилися за дівчинку і підтримали її.
Раніше повідомлялося, що Анастасія Волочкова вирішила показати, як веселилася в публічному місці, примірявши тонке і супер-коротке плаття з досить глибоким декольте. Пишаючись своєю фігурою, зірка вирішила показати також і довгі ноги.
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