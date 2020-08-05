Известная балерина Анастасия Волочкова похвасталась неуместным шпагатом

Как передает Politeka.net, артистка показала фото, как сидит в шпагате на крыше авто и между двух гиропланов.

«Автожир - это гибрид самолета и вертолета, называемый гиропланом. Это безопасный вид транспорта, способный совершать посадку с выключенным двигателем. На жёлтеньком я полетала.🐣 С профессиональным пилотом. Он помог мне отчасти снизить мою аэрофобию🙈 Поскольку я очень боюсь летать на самолетах», - написала она.

Напомним, ранее Волочкова в той же балетной пачке, что и на фото с гиропанами, похвасталась перед мужчинами откровенным шпагатом прямо на ледяной купели, точнее, его бортиках. Анастасия рассказала, что она получила специальную новую купель от близких товарищей. А свою старую она собирается продать, чтобы заплатить штрафы за суд, прошедший днем ранее.

«Засыхает цвяточек наш😂.Вместе с годами😂», «Нищенка позорная», «Возникла идея у неё))ты лля))ломбарды с радостью распахнут двери для великой 😂ну это если придурашенного покупателя не найдётся 😂😂😂», «Костлявая и потрепанная наша святлейшая 🤮», «Я сначала подумала,что это фотошоп.», «Бедная и нищая Настя! А с адвокатам ты расплачиваешься шпагатами? Али забыла, ты ведь богатая дама. Мильоны недавно высудила. Квартирки имеешь. Таки продай одну и подай детям, заодно и шпината прикупишь», «На фото, не поняла, шёрстка или морщины?», «🙈🙈🙈🙈🙈Во позорище ,а маечку эту она лет 5 носит 🙈я ещё в армейском магазине была ведущей ,когда она ее приобрела», - отрегирвали пользователи сети на шпагат в купели.

Отметим, комментарии на странице Волочковй в "Инстаграм" отключены, поскольку любительнице шпагатов во всей вообразимых и невообразимых местах часто пишут малоприятные замечания.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин.

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах.