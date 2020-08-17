Співачка Катерина Бужинська повідала про колег, які наважувалися на інтимний зв'язок в корисливих цілях

Народна артистка України Катерина Бужинська розповіла про те, на що доводилося йти деяким артисткам заради кар'єри. Про це повідомляє Politeka з посиланням на інтерв'ю співачки виданню ГОРДОН.

Бужинська зізналася, що під час деяких світських заходів заможні представники чоловічої статі робили спроби заспівати дівчат і пропонували різні привілеї за інтимний зв'язок.

"Були концерти, на які запрошували молодих популярних, успішних артисток і на фуршетах змушували пити. Я говорила, що вагітна, або пояснювала, що просто приїхала на виступ. Була ситуація, коли одна людина мало не силою примушував мене пити", - повідомила Бужинська додавши, що тоді вона зажадала не принижувати її і заявила про готовність заплатити неустойку через її відїзд.

При цьому деякі знамениті чоловіки все ж воліли закривати очі на те, що у співачки є чоловік.

"Вони пропонували і звання, і квартири", - згадує Бужинська.

Дівчина також згадала про те, що їй самій не доводилося скористатися подібними пропозиціями, проте деякі дівчата все ж піддалися спокусі. При цьому Катерина відмовилася розсекречувати їх особистості.

"Я знаю, хто погодився, але це неетично. Я ніколи не буду називати прізвища. Кожен сам приймає рішення у своєму житті. Для когось це норма речей", - аргументувала свою позицію співачка.

Катерина також розповіла про те, як уникала вживання алкоголю під час різних фуршетів. Часом дівчині доводилося брехати про неіснуючу вагітність і придумувати різні хитрощі, щоб піти в заходи раніше.

Завдяки подібній поведінці Бужинська отримала репутацію зразкової дружини, яка цінує свій шлюбний союз вище кар'єрних успіхів.

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