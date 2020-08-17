Певица Екатерина Бужинская поведала о коллегах, которые решались на интимную связь в корыстных целях

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская рассказала о том, на что приходилось идти некоторым артисткам ради карьеры. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на интервью певицы изданию ГОРДОН.

Бужинская призналась, что во время некоторых светских мероприятий состоятельные представители мужского пола предпринимали попытки споить девушек и предлагали различные привилегии за интимную связь.

"Были концерты, на которые приглашали молодых популярных, успешных артисток и на фуршетах заставляли пить. Я говорила, что беременна, или объясняла, что просто приехала на выступление. Была ситуация, когда один человек чуть ли не силой заставлял меня пить", - сообщила Бужинская добавив, что тогда она потребовала не унижать ее и заявила о готовности заплатить неустойку за ее уезд.

При этом некоторые знаменитые мужчины все же предпочитали закрывать глаза на то, что у певицы есть муж.

«Они предлагали и звания, и квартиры», - вспоминает Бужинская.

Девушка также упомянула о том, что ей самой не приходилось воспользоваться подобными предложениями, однако некоторые девушки все же поддались соблазну. При этом Екатерина отказалась рассекречивать их личности.

«Я знаю, кто согласился, но это неэтично. Я никогда не буду называть фамилии. Каждый сам принимает решения в своей жизни. Для кого-то это норма вещей», – аргументировала свою позицию певица.

Екатерина также рассказала о том, как избегала употребления алкоголя во время различных фуршетов. Порою девушке приходилось врать о несуществующей беременности и придумывать различные уловки, чтобы уйти в мероприятия пораньше.

Благодаря подобному поведения Бужинская получила репутацию примерной жены, которая ценит свой брачный союз выше карьерных успехов.

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