Українська співачка Катерина Бужинська опублікувала фото, на яких постала в стильному луці

Красуня позувала в чорно-червоному жакеті, який ідеально припав їй по фігурі, пише Рoliteka.net.

Бужинська розмістила чорно-білий та кольоровий знімок, виставивши соковиті принади. Це сталося завдяки тому, що співачка нічого не одягла під жакет, а маленький гудзичок не зумів якось допомогти в тому, щоб приховати груди.

Великі пружні принади ледь не вивалювалися з зухвалого вирізу. Артистка також додала акцент - великий кулон на ниточці.

Чорний капелюшок з прозорими полями доповнив образ. З-під аксесуара проступало довге хвилясте волосся Бужинської.

Макіяж був зроблений з акцентом на блакитні очі красуні. Дівчина дивилася в камеру і посміхалася.

"Дорогі мої прихильники !Я дуже сумую за живим спілкуванням з вами,за виступами на сцені,за вашими оплесками..Дуже надіюся,що ця «неволя»скоро скінчиться і ми зможемо повернутися до нормального життя,улюбленої роботи,приємних зустрічей.Я готую для вас музичний сюрприз.І вірю в краще!", - написала Бужинська, зачепивши тему карантину на час коронавіруса.

За 18 годин пост зібрав майже 500 лайків та багато коментарів.

"Шикарна жінка🔥🔥🔥❤️", "Нуууу дуже круто, стильно і зі смаком", "Нічого собі! Красива 😘", "Красуня", "Гідне фото", "Дуже гарно!!! Ви фантастична!!!", "Чудова😍❤ Фото — бомба, супер!!!🔥❤", "Супер! Чекаю", "Ці очі навпроти.. 😊", "дуже красива🔥🔥🔥🔥🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо також, що Катерина Бужинська постала в легкій блузі з глибоким декольте. Під вбранням зовсім не було білизни, що видно за відповідними ознаками. Хоча голі груди і прикрила тонка тканина, все ж не помітити красу неможливо.

Красиве довге намисто на шиї тільки притягувало погляд до такого відвертого вирізу.

Бужинська перебувала за столом, поклавши руку з красивим манікюром на нього.

В пості Катерина написала вірш одного з відомих авторів.

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