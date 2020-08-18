Відома модель і актриса Памела Андерсон показала соковиті місця в купальнику

Блондинка активно веде свій Instagram, в основному, публікуючи архівні чорно-білі фото, пише Politeka.net.

В одному з останніх постів Памела постала в купальнику, показуючи красиву фігуру. Модель одягла ліфчик у вигляді двох трикутників, що натягнулися на пишному бюсті. Купальник навряд чи тримав принади на місці, уриваючи під собою найінтимніше.

Струнка талія і пружний живіт - також варті окремої уваги. Крім того, артистка одягла трусики, які нагадували шортики.

Вона виставила вперед довгу ніжку. При цьому можна помітити, що Андерсон стоїть в роликах.

Модель одягла на голову капелюшок з вуаллю.

Біля ніг чарівної блондинки влаштувався хлопець з голим торсом.

Ймовірно, обидва постали в образах ляльок - Барбі і Кена.

"Коли Памела зустріла Девіда... Початок кінця...",- підписала фото артистка.

За 11 годин пост зібрав близько 12 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали зірці вихваляючі коментарі.

"Усі чоловіки у її ніг", - написав один з шанувальників.

Раніше повідомлялося, що Памела Андерсон позувала в білих босоніжках і купальнику, який навряд чи прикривав принади. Модель вигнулася на тлі дерева і показала не тільки свої ідеальні ніжки, але і спокусливий "горішок", завдяки чому знімок вийшов просто чудовим.

Нагадаємо, Памела Андерсон злегка вигнулася, хвалячись принадами в нижній білизні. Ліфчик натягнувся на тонких лямках, а пікантний виріз між грудьми робив так, що відірватися від зірки було нереально.

Маленькі трусики прикривали лише найінтимніше.

Нагадавши, Памела Андерсон зігнулася і показала знамениті принади в одній білизні

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