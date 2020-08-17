Українцям назвали топ вакансій, де пропонують хорошу заробітна платня

Про це з посиланням на популярний портал пошуку роботи пише finance.ua.

Інженер-конструктор. Обіцяють зарплату від 50 тис. грн і офіційне оформлення. Серед вимог-досвід роботи від 3 років, вища авіаційна освіта. Також кандидат повинен працювати в спеціальних програмах.

Адміністратор YouTube-каналу. Вінницька компанія шукає фахівці, який розроблятиме сценарії для відео, монтуватиме ролики, просуватиме канал. Вимоги до кандидатів: Досвід роботи з SMM-стратегіями, володіння Adobe Premier або Final cut, Photoshop. Перевагою буде знання англійської мови. Пропонують зарплату 56 тис. грн.

Стоматолог-ортопед. Стоматологічна клініка шукає фахівця з вищою освітою, який пройшов інтернатуру. Обіцяють платити 100-150 тис.грн. У тиждень потрібно відпрацювати мінімум 4 зміни.

Керівник відділу маркетингу в онлайн школі англійської мови може отримувати 80 тис. грн. Людина повинна керувати розвитком каналів маркетингу, будувати гіпотези і перевіряти їх на практиці. Потрібен фахівець з досвідом управління командою.

Бізнес-аналітик. Компанія, яка займається веб-розробками, шукає в Запоріжжі фахівця, який буде працювати на американський ринок. Кандидат повинен знати англійську, мати аналогічний досвід роботи від 2 років. Працювати доведеться після 17: 00. За таку роботу пропонують зарплату на рівні 55-83 тис. грн.

Зазначимо, як повідомив Пенсійний фонд у п'ятницю, 14 серпня, середня зарплата в Україні збільшилася за місяць (у червні порівняно з травнем) на 1651 гривню – до 11 197 гривень.

При цьому Державна служба статистики повідомила, що заборгованість з виплати заробітної плати на 1 липня склала 3,146 млрд грн, що на 0,1% більше, ніж на 1 червня.

Найбільше заборгованості за вказаний час зросла у Рівненській (на 41,2% до 14,36 млн грн), Чернівецькій (на 24,1% до 4,68 млн грн), Львівській (на 14,7% до 84,74 млн грн), Запорізькій (на 14% до 137,96 млн грн), Хмельницькій (на 13,3% до 11,42 млн грн), Тернопільській (на 11,3% до 34,3 млн грн), Чернігівській (на 8,8% до 17,4 млн грн), Кіровоградській (на 8,6% до 14,7 млн грн), Одеській (на 8,1% до 76,99 млн грн) областях.

Додамо також, що влада обіцяла українцям, що з 1 вересня 2020 року мінімальна зарплата в Україні може зрости на 277 гривень - до п'яти тисяч на місяць.

А вже з 1 січня 2021 року мінімальна оплата праці може зрости до 6 тисяч гривень на місяць.

При цьому деякі експерти впевнені, що підстав для такого різкого підвищення Немає, більше того, це не передбачено в бюджеті і може призвести до негативних наслідків.

Нагадавши, українці стрімко втрачають гроші, термінова Заява НБУ: «заощадження впали на…»

Як повідомляла Politeka, Нацбанк вирішив вдарити по кредитах і депозитах, що загрожує українцям: "вже восени виростуть..."

Також Politeka писала про масовий перерахунок пенсій, субсидій та штрафів в Україні, розкрита сума: "з 2021 року будуть..."