Нові гроші викликали обурення українців, з'явилося звернення до влади

Причиною невдоволення стали нові гривневими монети. Українці вимагають змінити матеріал для їх виготовлення, щоб монети номіналом 5 і 10 гривень було легше розрізняти. Про це йдеться в електронній петиції, зареєстрованій на сайті президента України від 7 серпня.

"Монети номіналом 5 і 10 гривень виготовлені зі сплаву металів, який важко відрізнити від монет номіналом 1 і 2 гривні. Прохання змінити матеріал виготовлення та дизайн 5-і 10-ти гривневих монет на матеріал зразка 10, 25 або 50 копійок", - зазначає автор петиції Тарас Петренко.

Зазначимо, вранці 17 серпня петицію підтримали своїми голосами 102 людини. До зупинки збору підписів залишилося 83 дні. Щоб петиція потрапила на розгляд, вона повинна зібрати 25 тисяч підписів.

Тим часом у Нацбанку ситуацію вже прокоментували, передає ТСН. Зокрема, там пояснили колір монет. Відзначається, що їх зробили саме такими для того, щоб вони відрізнялися від 10, 25 і 50 копійок. Крім того, монети повинні відрізнятися і від монет інших країн, щоб уникнути шахрайських схем.

У Нацбанку також додали, що монети все ж відрізняються за розміром і вагою, а також мають різні зображення видатних українців. Все це повинно допомагати розрізняти їх.

Нагадаємо, монети номіналом одна і дві гривні з'явилися в обігу ще в 2018 року. У 2019 українці почали користуватися монетою номіналом 5 гривень, а 3 червня 2020 року в обігу з'явилася монета номіналом десять гривень.

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