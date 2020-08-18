Відома модель Ельза Хоск, яка представляє бренд нижньої білизни Victoria's Secret, постала в купальнику

Модель постійно хвалиться у своєму Instagram стрункою фігурою, повідомляє Politeka.net. Спокусниця знає, як вигідно показати свої вигини. 

Ельза позувала в леопардовому купальнику. Ліфчик натягнувся на тонких бретельках, виділивши невеликі груди. 

Хоча і принади зовсім скромні, все ж ліфчик зумів їх підняти і стиснути, ніби білизна зовсім вузька. 

Зірка натягнула трусики вище стегон, підкресливши вигини. Плоский животик і вузька талія - виглядають неймовірно.

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Красуня прибрала волосся в акуратний пучок, випустивши біля обличчя кілька хвилястих пасом. 

Вона дивилася в камеру і трохи посміхалася. При цьому модель позувала на білих простирадлах, що надавало фото особливої пікантності. 

"Міс Ямайка і ці флюїди 💚", - підписала фото зірка. 

За 17 годин пост зібрав майже 250 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі засипали знаменитість компліментами за настільки спекотне фото на ліжку.

"Богиня спокуси", - написав один з шанувальників. 

Нагадаємо, Ельза Хоск постала в червоному купальнику. Модель демонструвала апетитні вигини на пляжі. 

Зірка підкреслила свої принади, які ледь не вистрибували з червоного ліфчика. 

Хоск розпустила хвилясте волосся, яке тут же розвіяв вітер. Зірка демонструвала досконалу фігуру з усіх ракурсів. 

Раніше повідомлялося, що Ельза Хоск позувала у ванній без білизни, демонструючи розкішну фігуру без білизни. Обличчя без макіяжу і красиве тіло створили досконалий знімок. Шанувальники прийшли в захват. 

Нагадавши, Ельза Хоск з Victoria's Secret в крихітній білизні побешкетувала на білих простирадлах

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А ще Politeka повідомляла, що Ельза Хоск з Victoria's Secret в маленьких трусиках пройшлася по сходах туди-сюди