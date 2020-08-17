Легендарна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала, як проводить ранок

Спокуслива артистка заворожує формами у свій 51 рік, повідомляє Politeka.net. У Instagram красуня вирішила показати ранкове фото у блузі.

Джей Ло позувала в червоно-білому одязі з глибоким декольте і запахом. З-під тканини було видно абсолютно оголені груди знаменитості, але зірку це не бентежило. Співачка посміхалася і дивилася в камеру.

Такий спокусливий кадр просто зачаровував. При цьому зірка в руках тримала чашку з чаєм.

Образ акторки завершили акуратні сережки у вухах.

Макіяж артистки також привертав увагу. Зірка підкреслила розріз очей олівцем, губи виділила блиском нюдового відтінку.

"Час недільного чаю", - підписала фото Джен.

За 14 годин пост зібрав майже два мільйони лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали зірці взаємні побажання і також відзначили, що такий ніжний образ їй до лиця.

"Аж серце вистрибує", - зізнався один з шанувальників.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес позувала в тісному купальнику, який ефективно підкреслює розкішну фігуру. Доповнити образ красуня вирішила за допомогою елегантних сережок. Обличчя при цьому красуня вирішила прикрити рукою через сонце.

"Відчуття п'ятниці", - коротко йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес виконала запальний танець разом зі своєю підтанцьовкою.

"Не вірте мені, просто дивіться! Маленький флешбек до одного з моїх улюблених танцювальних номерів", - йдеться в повідомленні.

Її шанувальники прийшли в справжнє захоплення від побаченого і тут же засипали зірку компліментами.

Нагадаємо, що сяюча Джей Ло показала, що витворяє з новим чоловіком і дітьми: "які ж вони солодкі".

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