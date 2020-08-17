Російську виконавицю Любов Успенську жорстко розкритикували в мережі за спробу обдурити шанувальників

Як передає Politeka.net, в Instagram у зірки з'явилося фото, на якому зображені двоє дітей – хлопчик і дівчинка. Малюки стояли і обіймалися. Виглядали вони щасливими.

"Думаю, що потрібно брати приклад з колег по цеху, Філіпа Кіркорова, Алли Борисівни і Максима Галкіна. Адже, якщо є хлопчик, потрібно і дівчинку?",- підписала фото Успенська.

Як відомо, днями в мережі бурхливо обговорювали дивне відео, яке з'явилося на сторінці Успенської. На ролику співачці передають хлопчика зі словами, що знайшли для неї найкращого хлопчиська. Багато хто подумав, що Успенська усиновила дитину і почали її вітати. Правда, пізніше з'ясувалося, що це її хрещеник.

Друге фото, в якому Успенська натякнула на рішення про дівчинку, викликало хвилю обурення. Люди не можуть зрозуміти, навіщо артистка піариться на чужих дітях.

"Це не її діти, а діти інших зіркових батьків», «вирішила похайпувати. Гидко, Люба, хоча завжди вас поважала", " це діти не сироти, у них забезпечені відомі батьки! Я не знаю для чого Успенська виставляє пости з чужими дітьми, підписуючи, що вона їх усиновила», «це було від хворої голови і заради піару», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Любов Успенську викрили після заяви про сина, таємниця розкрита: "у цього хлопчика...".

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