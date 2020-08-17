Российскую исполнительницу Любовь Успенскую жестко раскритиковали в сети за попытку обмануть поклонников

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у звезды появилось фото, на котором изображены двое детей – мальчик и девочка. Малыши стояли и обнимались. Выглядели они счастливыми.

«Думаю, что нужно следовать примеру коллег по цеху, Филиппа Киркорова, Аллы Борисовны и Максима Галкина. Ведь, если есть мальчик, нужно и девочку?», - подписала фото Успенская.

Как известно, на днях в сети бурно обсуждали странное видео, которое появилось на странице Успенской. На ролике певице передают мальчика со словами, что нашли для нее самого лучшего мальчишку. Многие подумали, что Успенская усыновила ребенка и начали ее поздравлять. Правда, позже выяснилось, что это ее крестник.

Второе фото, в котором Успенская намекнула на решение о девочке, вызвало волну возмущения. Люди не могут понять, зачем артистка пиарится на чужих детях.

«Это не ее дети, а дети других звездных родителей», «Решила похайповать. Противно, Люба, хотя всегда вас уважала», «Это дети не сироты, у них обеспеченные известные родители! Я не знаю для чего Успенская выставляет посты с чужими детьми, подписывая, что она их усыновила», «Это было от больной головы и ради пиара», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Любовь Успенскую разоблачили после заявления о сыне, тайна раскрыта: "У этого мальчика...".

Также Politeka писала, что нездоровая дочь Любови Успенской потрясла признанием о грехах матери: "Ты соучастница преступления!".

Как сообщала Politeka, дочь Успенской пошалила на диване, засветив лишнее: ни капали скромности.