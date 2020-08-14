Російська співачка Любов Успенська здивувала шанувальників, показавши маленького сина

Як повідомляє Politeka.net, вона показала зворушливе відео на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" (щоб подивитися, скрольте вниз).

У ролику Любов Успенська ніжно обіймає хлопчика віком приблизно трьох років. Дитина сама підійшла до знаменитості і з посмішкою поцілувала її, а після цього весело поплескала в долоні разом зі співачкою.

Чималу інтригу викликали слова жінки, яка передала хлопчика Успенської: "Ви так сильно просили хорошого хлопчика, про якого ви мріяли. І ось ми знайшли найкращу дитину на світі, Отримуйте його, будь ласка". Сама виконавиця теж не стала мовчати, вона притиснула малюка до себе і сказала: "Моя дитинко. Тобі подобається тут? Ти залишишся в цьому будинку? Це все твоє".

В описі до відео 66-річна Любов Успенська теж поділилася своєю радістю і приголомшила звісткою про дитину.

"У мене сьогодні найщасливіший день ❤️❤️🌺 і ніхто і ніщо не може мене засмутити", - заявила зірка. - "Я мріяла про сина, мріяла про дитячий сміх, а дитячий шум і крик в моєму будинку 🙏 всім вам бажаю відчути цей момент💫".

У коментарях багато привітали любов Успенську з такою несподіваною подією, навіть Микола Басков не стримався і побажав її синові рости щасливим і здоровим. У багатьох виникло питання, Чи не усиновила співачка хлопчика, але знаючі люди розкрили правду. Виявилося, в гості до Успенської приїхала Мілана Тюльпанова, колишня дружина футболіста Олександра Кержакова, вона привезла з собою сина Артема, який доводиться виконавиці хрещеником.

"Не зрозуміла? Усиновили хлопчика..."; "Може, любов стала хрещеною матір'ю?"; "ні, це син тюльпанової і Кержакова😁 Мілана в гості до неї приїхала з сином😄";" це її хрещеник"; "хрещена"; "це Артем, син Кержакова"; "у цього хлопчика є батьки і з ними все добре, на відміну від Люби"; "хрещений син - він назавжди☝ 🏻", - пишуть коментатори.

Раніше в мережі з'явилися чутки про роман Успенської з поп-королем Філіпом Кіркоровим. Співачка сама підігріла їх відвертою заявою після скандалу зі знаменитим колегою по естраді. Вона натякнула, що справа йде до весілля, хоча сама перебуває у шлюбі з Олександром Плаксіним:

"Ми друзі, може, ще навіть і одружимося. А чого тушуватися? Він же любить талановитих. Так що я не проти".

Нагадавши, дочка Успенської накинулася на матір з новими звинуваченнями: "мене переслідують і...".

Як повідомляла Politeka, Успенська налякала всіх новою зовнішністю, уколи краси не допомогли.

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