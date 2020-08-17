Чоловік Наташі Корольової, відомий бодібілдер Сергій Глушко, зганьбився несподіваним фото
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку Тарзана.
Так, чоловік Наташі Корольової сфотографував своє відображення в дзеркалі. Позував він абсолютно без одягу.
"Йшов в туалет, і раптом вирішив. Що вже давно я не голив...)»,- підписав фото чоловік Корольової.
Однак пильна увага передплатниць виявилася прикутою не тільки до фігури бодібілдера, але і до того, що його оточує, а саме бардаку, який панує в кімнаті.
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"Бардак в шафі можна і прибрати", "а чому такий срач?", "Я думала, тільки я не встигла прибратися сьогодні", "Домробітниця у відпустці?» ,- коментують фотографію Сергія Глушка.
Також особливо уважні помітили, що на столику перед Тарзаном лежать упаковки таблеток.
«А таблеток то скільки", - пишуть в коментарях.
Не обійшлося і без компліментів фігурі. У мережі захоплюються тим, що так можна виглядати в 50 років.
У мережі помітили, що на фото Тарзан прикрив не все.
"Смайлик закрив не все", - пишуть в коментарях.
Нагадавши, Тарзан без футболки опинився в ліжку з небезпечними дівчатами, Королева не оцінила: "зрадник! Не прощу".
Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова зважилася на зміну іміджу і налякала новою зовнішністю, Тарзану не позаздриш.
Також Politeka писала, що голосистий Тарзан публічно довів Наташі Корольової свою пристрасть, з'явилося відео:"як Адам і Єва".