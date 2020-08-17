Курс валют змінив акценти, долар і євро проб'ють нове дно: прогноз НБУ

Курс валют в Україні 17 серпня здивує змінами, які долару і євро навряд чи припадуть «до смаку».

Так, Долар почне тиждень з» нокдауну", адже на торгах він обвалиться на 6,09 гривні. Передбачається, що сьогодні він далі буде "пробивати дно".

Євро ж піде ще далі, опустившись на рівень до -11,03 гривні.

Курс валют 17 липня, згідно з прогнозом НБУ, буде виглядати наступним чином:

100 доларів — 2734,74 грн;

100 євро - 3230,82 гривні.

Колони автозаків з росгвардійцями перекидають у бік Білорусі

Колони автозаків без маркувань і номерів помітили на дорозі Санкт-Петербург - Псков і Москва - Мінськ.

Про це пише telegram-канал розслідувальної групи Conflict Intelligence Team.

"Частина цих вантажівок ідентичні транспорту ОМОНу Росгвардіі (званому в побуті "автозаками"), який зазвичай присутній на масових заходах в Санкт-Петербурзі. Ще один, мабуть, також відноситься до Росгвардіі, хоча на фотографіях в Санкт-Петербурзі його знайти не вдалося. Примітно, що на машинах відсутні які б то не було маркування (червона смуга з написом "Росгвардія", синя смуга з написом "поліція", напис "ОМОН", емблеми), а також номерні знаки.

В описі до відео сказано, що вони були зняті в Ленінградській області, а техніка рухається від Санкт-Петербурга на лузі. Нам вдалося підтвердити цю інформацію геолокацією. Місце зйомки знаходиться більш ніж в 400 кілометрах від кордону з Білоруссю, в бік якої рухається техніка на відео. Тому не можна бути впевненими, що це говорить про відправку особового складу Росгвардії В Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Пізніше розслідувачі зібрали кілька публікацій ЗМІ, що підтверджують оприлюднені інформацію.

Так, читач "Фонтанки" сфотографував автозаки на тій же дорозі Санкт-Петербург - Псков. Всього там, за його словами проїхали близько 30-40 вантажівок і кілька військових позашляховиків.



Іншу колону, яка рухалася у напрямку до Білорусі з боку Москви, помітили читачі "Медузи" і колега журналіста Василя Максимова. Також відео оприлюднив користувач YouTube ігор Хорошев.

Сегодня под Питером в сторону Луги (и белорусской границы соответственно) были замечены колонны грузовиков без номеров и обозначений. А это прислал коллега уже из-под Смоленска. Он видел, что внутри люди в черной форме без опознавательных знаков в сторону РБ. pic.twitter.com/ULEtpmdFR9 — vasily_maximov (@maximov_vasily) August 16, 2020

Зазначимо, що 15 серпня Олександр Лукашенко поспілкувався з Володимиром Путіним і пізніше повідомив про досягнуту домовленість: при першому ж запиті Росія надасть всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки країни

Українців попередили про нові тарифи на газ, розкрито деталі: що треба знати

Українців попередили про зміни тарифів на газ, однак громадянам можна буде вибрати відповідний.

Так, буде тариф»річний". Вибираючи його, споживач зможе купувати газ за ціною 4,73 грн/кубометр.

Крім того, буде ще пакт «місячний», де вартість газу становитиме 3,24 без урахування доставки.

При цьому, українці, які не мають лічильників, незабаром ризикують залишитися без газу.

Зокрема, відключати споживачів, у яких відсутній спеціальний лічильник в будинках, почнуть з 1 січня 2021 року.

Така норма прописана а Законі "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", який був затверджений в далекому 2017 році, але після декількох відстрочок, вступить в силу в вище перерахований період.

Йдеться про домогосподарства, в яких газ використовується для приготування їжі.

Нагадаємо, тарифи на газ підвищаться, українців спантеличили нововведеннями: "доведеться серйозно переплачувати"

Як повідомляла Politeka, платити за комуналку доведеться по-новому, що потрібно знати

Також Politeka писала, що Ціни на газ злетять, українців доб'ють новими тарифами