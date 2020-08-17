Курс валют змінив акценти, долар і євро проб'ють нове дно: прогноз НБУ

Курс валют в Україні 17 серпня здивує змінами, які долару і євро навряд чи припадуть «до смаку».

Так, Долар почне тиждень з» нокдауну", адже на торгах він обвалиться на 6,09 гривні. Передбачається, що сьогодні він далі буде "пробивати дно".

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Євро ж піде ще далі, опустившись на рівень до -11,03 гривні.

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Курс валют 17 липня, згідно з прогнозом НБУ, буде виглядати наступним чином:

100 доларів — 2734,74 грн;

100 євро - 3230,82 гривні.

Колони автозаків з росгвардійцями перекидають у бік Білорусі

Колони автозаків без маркувань і номерів помітили на дорозі Санкт-Петербург - Псков і Москва - Мінськ.

Про це пише telegram-канал розслідувальної групи Conflict Intelligence Team.

"Частина цих вантажівок ідентичні транспорту ОМОНу Росгвардіі (званому в побуті "автозаками"), який зазвичай присутній на масових заходах в Санкт-Петербурзі. Ще один, мабуть, також відноситься до Росгвардіі, хоча на фотографіях в Санкт-Петербурзі його знайти не вдалося. Примітно, що на машинах відсутні які б то не було маркування (червона смуга з написом "Росгвардія", синя смуга з написом "поліція", напис "ОМОН", емблеми), а також номерні знаки.

В описі до відео сказано, що вони були зняті в Ленінградській області, а техніка рухається від Санкт-Петербурга на лузі. Нам вдалося підтвердити цю інформацію геолокацією. Місце зйомки знаходиться більш ніж в 400 кілометрах від кордону з Білоруссю, в бік якої рухається техніка на відео. Тому не можна бути впевненими, що це говорить про відправку особового складу Росгвардії В Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Пізніше розслідувачі зібрали кілька публікацій ЗМІ, що підтверджують оприлюднені інформацію.

Так, читач "Фонтанки" сфотографував автозаки на тій же дорозі Санкт-Петербург - Псков. Всього там, за його словами проїхали  близько 30-40 вантажівок і кілька військових позашляховиків.

Іншу колону, яка рухалася у напрямку до Білорусі з боку Москви, помітили читачі "Медузи" і колега журналіста Василя Максимова. Також відео оприлюднив користувач YouTube ігор Хорошев.

Зазначимо, що 15 серпня Олександр Лукашенко поспілкувався з Володимиром Путіним і пізніше повідомив про досягнуту домовленість: при першому ж запиті Росія надасть всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки країни

Українців попередили про нові тарифи на газ, розкрито деталі: що треба знати

Українців попередили про зміни тарифів на газ, однак громадянам можна буде вибрати відповідний.

Так, буде тариф»річний". Вибираючи його, споживач зможе купувати газ за ціною 4,73 грн/кубометр.

Крім того, буде ще пакт «місячний», де вартість газу становитиме 3,24 без урахування доставки.

При цьому, українці, які не мають лічильників, незабаром ризикують залишитися без газу.

Газ, тарифи

Зокрема, відключати споживачів, у яких відсутній спеціальний лічильник в будинках, почнуть з 1 січня 2021 року.

Така норма прописана а Законі "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", який був затверджений в далекому 2017 році, але після декількох відстрочок, вступить в силу в вище перерахований період.

Йдеться про домогосподарства, в яких газ використовується для приготування їжі.

Нагадаємо, тарифи на газ підвищаться, українців спантеличили нововведеннями: "доведеться серйозно переплачувати"

Як повідомляла Politeka, платити за комуналку доведеться по-новому, що потрібно знати

Також Politeka писала, що Ціни на газ злетять, українців доб'ють новими тарифами