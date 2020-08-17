Популярна британська співачка Дуа Липа вирішила "увігнати в фарбу" шанувальників, показавшись в пікантному топі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Леопардовий сезон", - коротко йдеться в повідомленні.
Пост Липа супроводжувала розкішним знімок в топі, зробленому нібито зі зміїної шкіри. Красуня ефектно сперлася на руки, демонструючи витонченість і красу. Її шанувальники прийшли в захват від побаченого.
«Дуа, це зводить з розуму», «мій улюблений леопард», «дуже круто і мило», «Божественна красуня», «королівська Дуа», «обожнюю тебе», «ти божевільна і красива», «королева моя», - пишуть вони.
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Як повідомлялося до цього, британська співачка Дуа Липа з'явилася в милому домашньому вбранні й розповіла, навіщо фарбує волосся в яскравий колір.
24-річна британка одягла короткий вільний топ і короткі шорти з високою талією. Співачка засвітила своє молоде пружне тіло: в кадр потрапили ніжки й плоский животик зірки. Волосся у липи традиційно були пофарбовані в яскравий колір. На цей раз красуня вибрала яскравий рожевий.
Всього за 40 хвилин її пост зібрав майже 700 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів.
Нагадаємо, що Дуа Липа показала свою сестру, що підросла, Брежнєва не змогла пройти повз: "красуня".
А ще Politeka писала про топ гарячих образів: Дуа Липа похвалилася молодим тілом в ланцюгах, ремінцях і прозорій сіточці.
Також Politeka повідомляла, що зухвала Дуа Липа в бікіні показала, чим нагородила її природа: "ось це кішечка».