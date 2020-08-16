25-річна українська гумористка, актриса "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Лера Товстолес порадувала шанувальників новим оригінальним фото

Як передає Politeka.net, довгонога блондинка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в образі "пацанки".

Дівчина закотила до колін широкі спортивні штани білого кольору, а також одягла розтягнуту футболку пляшкового відтінку і чорні кеди. Образ доповнили "зухвалі" сонцезахисні окуляри, сумка-бананка і коктейль з соломинкою в руках.

Лера прийняла розслаблену позу в кріслі, задерши одну ногу до себе на коліно і млосно розкрила рота, схопившись за соломинку.



Локація фотосесії варта окремої уваги. Товстолес позувала на природі, облаштувавши прямо серед дерев дещо на зразок кімнати під відкритим небом -земля була встелена килимами, позаду Лери стояла стара шафа, а поруч складені один на інший ретро-валізи і масивна лампа зверху них.

"Мій стиль, називай мене - богема 🤪", - підписала фото зірка.

"Богема Раковчанин", - відповіли їй в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Товстолес поділилася яскравим фото, на якому постала разом з подругами-колегами по "кварталу".

Дівчата зробили селфі під захисними парасольками біля басейну, блиснувши оголеними частинами тіла. Всі три красуні спокусливо витягнули губки, а Ірина Сопонару ще й млосно подивилася в камеру, приспустивши окуляри.

"Чікі❤️❤️❤️🔥🔥"; "підвіска у Віолети просто відпад 😍"; " красуня ❤️❤️❤️💙💚💜💜💋💋👍"; "Красотаааа😻 😍"; "красуні❤️", - відреагували користувачі.

Нагадавши, красуні з "Квартал 95" підкорили молодими тілами в сукнях з декольте

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