Известная украинская телеведущая Алла Мазур, недавно одолевшая рак, празднует еще один триумф

О значимом достижении журналистки телеканал "1+1" сообщил в Instagram, передает Politeka.net. В сети также появилась новая фотография ведущей.

"Наша Алла Мазур, автор и ведущая новостей ТСН.Тиждень на 1+1, ко Дню Конституции Украины отмечена высокой государственной наградой - орденом княгини Ольги II степени", - сообщила пресс-служба канала. - "Это уже второй орден Ольги у Аллы - любимицы миллионов. Первый III степени был присвоен в 1999 году".

В Украине Орден княгини Ольги вручают женщинам, которые внесли большой вклад в различных сферах жизни страны, включая общественную. Отмечается, что Алла Мазур получила рекордное количество статуэток "Телетриумф", ее призавали лучшей ведущей восемь раз.

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На опубликованном снимке журналистка позирует в студии "1+1", опершись рукой о свою дикторскую стойку. Для фото Алла Мазур нарядилась в длинное черное платье с разноцветными узорами из цветов. Она смотрит в камеру с уверенной улыбкой.

Украинцы оценили внешний вид и достижения телеведущей в комментариях:

"Женщина красивая и вышиванка бомбезная 👍👍💯💯💯"; "Супер.. поздравляю!!! Она просто супер ведущая новостей!! Обожаем её и смотреть новости с ее участием"; "Мои поздравления! Награда заслуженная! Красивая и мудрая!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💕💕💕💕"; "Красавица и очень красивое платье"; "Женщина - алмаз"; "Очень красивая 😍👍😃 Молодец, так держать))) 😃"; "Шикарная женщина".

Напомним, больная раком Алла Мазур выдала украинцам откровенный секрет.

Как сообщала Politeka, больная раком Алла Мазур в обнимку с другом порадовала неожиданной новостью.

Также Politeka писала, что больная раком Алла Мазур поразила откровенным признанием.