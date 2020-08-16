38-річний український танцюрист і хореограф Влад Яма поцікавився у фанатів, чи подобається їм його новий образ

Як передає Рoliteka.net, артист опублікував свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав з дуже серйозним виразом обличчя, в образі "ботаніка".

Так, Яма начепив на ніс окуляри і на лоб пов'язку. Також на ньому був рожевий піджак і сорочка з зеленим коміром.

"Як вам образ, красотулі?.. Пишіть🤗", - запитав танцюрист.

Користувачі кинулися з жаром обговорювати зміни у зовнішності Ями. Варто відзначити, що багато хто посміявся з жартівливого образу зірки.

"Краш 😻"

"Крутий образ 🤠 😉 "

"Ви чарівні завжди"

"Очки залікові👏"

"Хахаххх це незабутньо😆"

"Стиль. Мода. Пафос.😍🔥"

"Хочеться запитати: "Як пройти в бібліотеку?"))"

"Запитували? Відповідаємо. Як для коміка, який смішить публіку, так. Але не для Вас, Влад. Цей образ не показує Ваш стиль, він явно здертий в іншої медійної особистості))) У Вас є свій прекрасний стиль))"

"Пі * єц, хто вас одягає?"

"🤣класно ' відразу і не впізнала 👍"

Раніше ми повідомляли, Яма розповів, що зійдеться зі співачкою Наталією Могилевською в новому змаганні.

"Тепер ми граємо в різних командах. Змагатися з @nataliya_mogilevskaya в шоу "Маскарад" я буду з величезним задоволенням. Незважаючи на те, що досвіду і мудрості у неї трохи більше, я не збираюся піддаватися, нехай навіть такій хорошій і успішній жінці", - написав він у своєму Instagram.

Користувачі моментально відреагували на пост кумира, в передчутті яскравого батлу: «це буде битва титанів», «ви суперові», «Ура) настав час, коли Могилевська з'явилася у вашому профілі», «готуйтеся, Влад, рознесе вас Наталія рознесе», «чекаємо з нетерпінням☺. Могилевська виглядає надзвичайно".

Нагадавши, Могилевська без білизни посвітила пишним бюстом на червоній доріжці: "можна тільки закохатися".

Як повідомляла Politeka.net, спекотна дружина Влада Ями вбила наповал літнім образом без білизни:"просто магічна".