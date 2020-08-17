Американська фітнес-модель Ана Чері підкорила видом в чорних стильних мереживах

На сторінці фітнес-тренера в Instagram є багато жарких фото з тренеровок, корисних зауважень про харчування, а також відео з відпочинку на природі. Причому велика частина кадрів з Аною зроблена на пляжі або узбережжі, а сама вона позує або в білизні, або провокаційних бікіні.

Ана не боїться змінювати імідж і підкреслювати за допомогою мереживної білизни свої пишні стегна. Цей раз не став винятком. Струнка красуня з пишними формами взяла участь в стильній фотосесії і позувала в ній в одній тонкій білизні з сіточки.

"💫 Виїжджаючи з цього міста, я трохи засмучена, але я побачу все в наступній поїздці", - зазначає Ана під постом.

Ось як реагують користувачі:

"Гаряча і скажена😘 🔥 😍"» " яка красива дівчина! Просто супер!", "Я б із задоволенням помацав її ніжні пишні булочки", " чому така солодка😍 😘", «wuuuaaaaauu Tanta carne yo con hambre😍«,» wow😍«,» красива краса, як же божественно Ти виглядаєш«, " о, мій Бог. у тебе є вигини леді♥ ️" »

У моделі кілька мільйонів фанатів, завдяки тому, що Чері виставляє ще й уривки тренувань, показуючи, як накачати сідниці або зробити сталевий прес, також Ана є власницею власного бренду спортивного одягу та фітнес-клубу, який створила зі своїм чоловіком.

Тому нове фото, на якому засмагла фітнес-модель позує в сітчастій в'язаній білизні чорного кольору, чимало розбурхало фанатів. Образи Ани шанувальники досить нерідко копіюють, намагаючись наслідувати дівчину.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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