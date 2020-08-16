38-річна співачка Надія Мейхер розпалила публіку пікантним образом, піднявши актуальну тему з приводу пластичних операцій

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорному топі з широкими двоколірними лямками. Родзинкою вбрання став спокусливий виріз на грудях - артистка вміє прикувати до себе захоплені погляди.

Злегка розпатлана Мейхер здавила бюст руками, обдарувавши фоловерів грайливою посмішкою.

"Багато хто з вас знає, що я скептично ставлюся до всякого роду ін'єкцій і до пластичної хірургії... Я ні в якому разі не нав'язую свою позицію. Кожен в праві сам вирішувати як обходитися зі своїм обличчям і іншими частинами тіла...👇", - повідомила в підписі зірка.

Користувачі кинулися обговорювати зовнішність надії, а також висловлювати свої думки з приводу піднятої нею теми.

"Дивилася передачу "Секрет на мільйон" з вашою участю і дуже сподобалася фраза: "Сподіваюся мені вистачить розуму не вдаватися до пластичної хірургії", я теж за природну красу, це не просто, так само як і тримати себе в хорошій формі. Ви Надія молодець...😜"

"Захоплена! Красива як завжди!💥"

"Час не владний над істинними цінностями, вік обходить вас Надія стороною, до 100 років вам жити в красі і здоров'ї!"

"Звичайно, народилася з нормальною зовнішністю і вона "скептично ставиться»"

"Природна вкусняшка!❤️❤️❤️ моя)"

"Ух яка свіженька красуня"

Раніше ми повідомляли, Мейхер порівняли на недавньому фото з актором Жан-Клодом Ван Даммом. Справа в тому, що артистка задерла ногу, копіюючи останнього.

"Надія Ван Дамм💪 😁 🌹"; "Круууто 🙌 в одному фото, одночасно продемонстрували свою приголомшливу розтяжку🔥і як класика чудово поєднується з casual👍", - відреагували в коментарях.

Нагадаємо, що пишногруда Мейхер пішла по стопах Волочкової і розтягнулася на камеру: "Балет Для дорослих».

Також Politeka писала, що пристрасна Надія Мейхер забула про вік і блиснула формами в шкірі: "Вамп»