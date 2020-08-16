Відома співачка і модель Тетяна Котова показала себе і розповіла про критику

На фото Тетяна позувала в квітковій сукні і капелюшку на голові. Зірка сиділа на стільці за столиком на пляжі. На тлі можна побачити екзотичну рослинність. Красуня задерла одну ногу, засвітивши її по стегно. Котова дивилася прямо в об'єктив камери, а волосся вирішила залишити розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"КРИТИКУЙ МЕНЕ ПОВНІСТЮ

Читаючи негативні коментарі (яких у мене не так багато, спасибі вам за це) я завжди згадую, що найчастіше дратує в людях те, що яскраво проявляється в нас самих", - написала красуня.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Яка критика? Такою богинею, як ви, можна тільки захоплюватися", " яка ж ви Красуня і все правильно говорите! Все так і є в нашому житті", "ти бомба", "Ковбой", " яка красива вийшла фотографія, я просто в повному захваті, мені дуже сподобалася!!!", "взагалі намагаюся не звертати уваги на негатив, мене нічого не бісить".

Повідомлялося, що відома співачка Тетяна Котова показала себе на природі.

На фото зірка позувала в тапочках і білих шкарпетках, а також шортах і кофтині. Під нею можна побачити білий топ.

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