Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, як працюватимуть дитячі садки та школи з 1 вересня

Як передає Politeka.net, заяву глава відомства зробив під час традиційного брифінгу (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За слова міністра, все залежатиме від зони карантину, в якій знаходиться школа або дитсадок.

"Звичайно, треба вживати відповідних заходів для того, щоб локалізувати і стабілізувати ситуацію, щоб не було поширення коронавірусної хвороби. А її поширення припиняється, коли зменшується кількість контактів", – зазначив Степанов.

Міністр зазначив, що якщо населений пункт потрапляє в "червону зону", то там буде припинятися робота всіх освітніх установ.

"Якщо встановлюється" червоний " рівень, то він діє 14 днів. А через 14 днів, виходячи з показників, вже приймається рішення про зменшення рівня небезпеки або до "помаранчевої", або "жовтої", або навіть до "зеленої" зони. І відразу буде відновлена, якщо буде дозволяти ситуація, і робота шкіл, і робота дитячих садків", – заявив Степанов.

Нагадаємо, що з 1 серпня в Україні запрацювали нові правила адаптивного карантину, які передбачають поділ на чотири зони залежно від епідеміологічної ситуації в регіонах.

Згідно з документом, адаптивний карантин в Україні триватиме до 31 серпня 2020 року.

Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони будуть розділені на кілька зон: зелена, жовта, помаранчева і червона за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Також ми повідомляли, що нові правила під час карантин з'явилися і в гуртожитках українських вузів.

Так, адміністрація повинна забезпечити заходи безпеки і контролювати їх дотримання. В першу чергу, все без винятку повинні перебувати в захисних масках за межами кімнат. Відвідувачі зобов'язані перевірити температуру, вимити руки і не контактувати з людьми, у яких є симптоми захворювання.

Нагадаємо, що МОН виніс довгоочікуваний вердикт по шкільних лінійках: "пропонуємо 1 вересня....".

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