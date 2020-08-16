Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как будут работать детские сады и школы с 1 сентября

Как передает Politeka.net, заявление глава ведомства сделал во время традиционного брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По слова министра, все будет зависеть от зоны карантина, в которой находится школа или детсад.

"Конечно, надо принимать соответствующие меры для того, чтобы локализовать и стабилизировать ситуацию, чтобы не было распространения коронавирусной болезни. А ее распространение прекращается, когда уменьшается количество контактов", – отметил Степанов.

Министр отметил, что если населенный пункт попадает в "красную зона", то там будет прекращаться работа всех образовательных учреждений.

"Если устанавливается "красный" уровень, то он действует 14 дней. А через 14 дней, исходя из показателей, уже принимается решение об уменьшении уровня опасности или до "оранжевой", или "желтой", или даже до "зеленой" зоны. И сразу будет восстановлена, если будет позволять ситуация, и работа школ, и работа детских садов", – заявил Степанов.

Напомним, что с 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, которые предусматривают разделение на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.

Согласно документу, адаптивный карантин в Украине продлится до 31 августа 2020 года.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленая, желтая, оранжевая и красная по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Также мы сообщали, что новые правила во время карантин появились и в общежитиях украинских вузов.

Так, администрация должна обеспечить меры безопасности и контролировать их соблюдение. В первую очередь, все без исключения должны находиться в защитных масках за пределами комнат. Посетители обязаны проверить температуру, вымыть руки и не контактировать с людьми, у которых есть симптомы заболевания.

Напомним, что МОН вынес долгожданный вердикт по школьным линейкам: "Предлагаем 1 сентября....".

Как сообщала Politeka, усиление карантина не помогло, МОЗ сделало срочное заявление: "Мы будем...".

Также Politeka писала, что в школах с 1 сентября вводят новые правила, Шмигаль озвучил детали: "Дети будут учиться...".