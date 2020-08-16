Відома співачка Анна Семенович показала себе і розповіла про літо

На фото Анна позувала в блакитній сукні з малюнками повітряних куль. Красуня розстебнула один гудзик, зробивши невелике декольте. Образ Семенович доповнила рожевим поясом, а одну ніжку показала в розрізі. Зірка стояла на тлі води, а трохи далі можна побачити корабель. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Яке коротке літо, не встигнемо озирнутися, як скоро Новий Рік. Ми відкриваємо еру Водолія, це не просто і дуже відповідально . Але це чарівний час , коли можна втілити в життя найсміливіші бажання, головне не впадати у відчай і не купатися в зневірі ! Нова ера-це нові Ми, давайте залишимо консерватизм в минулому, і полетимо до нових пригод, приймаючи їх і завдяки. Всім прекрасного дня і любові", - написала Семенович.

Фанати поставили майже 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"хто такий гарний", "принадність просто" ," найкрасивіша на естраді, аналогів немає", " плаття бомбічне!!", "Точно, Ганна Григорівна!! Спочатку в школу, потім Новий рік, а потім знову це літо!", "З розуму можна зійти.Ось кому то пощастило", " Чоловіки висловлюються в перших рядах. "Втілити найсміливіші бажання"", "спасибі творцям за хороший ресурс +1)))", "красуня, аж з розуму зводиш".

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