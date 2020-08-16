Відома модель Жизель Олівейра з Victoria's Secret показала себе на прогулянці

На фото красуня з'явилася в берцах і коротких шортиках. Образ Жизель доповнила футболкою, а обличчя закрила маскою. Олівейра стояла на одній з вулиць Нью-Йорка, спершись об стовп. На фото можна легко побачити довжину ніг дівчини, яка їх не ховала від фанатів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тільки мій маття з льодом і я", - написала Жизель під фотографією в Instagram.

Користувачі поставили безліч лайків і засипали красуню компліментами:

"Люблю цю зйомку", "Дитинко", "я так не граю", "Прекрасно", "дуже проста, моя матуся", "я люблю твої туфлі", " ти приїхала в Нью-Йорк? Добре виглядаєш", "Ланцюги екіпіровки, які я рішуче вкрав", "виразно інша атмосфера"," Привіт, ти просто ідеальна принцеса"," Ти така красива"," прекрасний вид, очей не відірвати","шалено красива".

Писалося, що 27-річна бразильська модель Жизель Олівейра, ангел "Victoria's Secret", підкорила серця публіки новим відвертим образом.

Родзинкою вбрання стали симпатичні завязочки на животі. Жизель позбулася ліфчика заради цього соковитого знімка, а також прийняла жарку позу, яка розбурхує фантазію, притулившись до стіни апетитною "п'ятою точкою".

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