Відома модель Кайлі Дженнер поділилася знімками з відпочинку

Як передає Politeka.net, свіжими пікантними кадрами найбагатша модель у світі поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Занадто добре, щоб бути правдою", - підписала свій пост Кайлі.

Перед камерою Дженнер з'явилася на сходинках пляжного будиночка. Одягнувшись в крихітне коралове бікіні, яке ледь прикриває і утримує її апетитні форми, вона спокусливо виставила вперед одну ногу.

Волосся красуні зібране в недбалу зачіску, а на її обличчі немає макіяжу.

Шанувальники всесвітньо відомої моделі не пройшли повз таких жарких кадрів, і почали активно обговорювати її нову публікацію, засинаючи її компліментами в коментарях.

Багатомільйонна армія шанувальників Дженнер всього за кілька годин встигла оцінити її публікацію шістьма мільйонами лайків.

Нагадаємо, Дженнер із задоволенням публікує фото в купальниках і спокусливому одязі. А в останні кілька місяців модель створює цілі добірки знімків, на яких демонструє образи на вихід.

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