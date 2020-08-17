Відома модель Кайлі Дженнер поділилася знімками з відпочинку
Як передає Politeka.net, свіжими пікантними кадрами найбагатша модель у світі поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Занадто добре, щоб бути правдою", - підписала свій пост Кайлі.
Перед камерою Дженнер з'явилася на сходинках пляжного будиночка. Одягнувшись в крихітне коралове бікіні, яке ледь прикриває і утримує її апетитні форми, вона спокусливо виставила вперед одну ногу.
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Волосся красуні зібране в недбалу зачіску, а на її обличчі немає макіяжу.
Шанувальники всесвітньо відомої моделі не пройшли повз таких жарких кадрів, і почали активно обговорювати її нову публікацію, засинаючи її компліментами в коментарях.
Багатомільйонна армія шанувальників Дженнер всього за кілька годин встигла оцінити її публікацію шістьма мільйонами лайків.
Нагадаємо, Дженнер із задоволенням публікує фото в купальниках і спокусливому одязі. А в останні кілька місяців модель створює цілі добірки знімків, на яких демонструє образи на вихід.
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