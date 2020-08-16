Українська співачка Світлана Лобода показала втомлену себе після насиченого тренування

Цього разу засмагла співачка в коротенькому чорному топі і яскраво-помаранчевих шортах повеселилася в залі. Артистка показала результати тренувань перед дзеркалом. При цьому здивувала дивно підтягнутими ніжками, на яких шорти виглядають навіть дещо великими.

З розпущеним світлим волоссям Світлана виглядала по-домашньому. Як відомо, артистка тренується практично кожен день і навіть у відпустці не забуває про розминку, розтяжку і множинні вправи на стегна і сідниці.

"Моя дієта-це всяка відсутність дієт. Я знаю, що необхідно їсти мінімум п'ять разів на день маленькими порціями. Тренер каже, що я повинна возити з собою судочки, щоб отримувати після тренувань потрібний обсяг білків. Але з моїм графіком, чесно кажучи, не до судочків», - говорила Світлана.

Співачку часто порівнюють з іншими схудлими зірками, відзначаючи, що їм слід повчитися мотивації Світлани.

Минуло кілька днів з моменту презентації найбільш обговорюваного кліпу Світлани, який буквально "підірвав" всі соціальні мережі. Поки одні обговорюють, чому артистка зняла настільки провокативний ролик, інші намагаються зрозуміти глибинний посил. Втім, Світлана на критику і жорсткі коментарі відреагувала спокійно і навіть була готова до подібного.

Після Світлана вирішила розповісти, що ж означає її незвичайний кліп, який посил вона разом з колегами хотіла вкласти в нову роботу. І чому в новому кліпі так багато негативу. Варто відзначити, що на даний момент на Ютуб-платформі кількість дізлайков під кліпом зірки фактично досягла свіше тисяч, тоді як "мені подобається" поставили менше половини зазначеного числа користувачів.

«Are you ready? 😱 😱 😱 Запускаємо глобальний танцювальний 💣 💣 💣 # БумБумЛо Challenge 💣 💣 💣

Зніми саме 👀нереальне, 👣карколомне, уникальное унікальне відео на трек "BoomBoom» і опублікуй його в 🎶TikTok з хештегом #БумБумЛо" - заінтригувала Світлана.

Нагадаємо, що Лобода одним відео довела шанувальників до істерики, перетворившись на готичну диву.

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