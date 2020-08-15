Громадський діяч Андрій Пальчевський з іронією описав те, що відбувається в Білорусі за допомогою анекдоту

Про це повідомляє Politeka з посиланням на його Telegram-канал.

«Анекдот на білоруську тематику. Йде мужик собі з роботи. Простий, роботяга. Тверезий. Раптом зупиняється автозак, вибігають ОМОНівці й починають мочити його по голові. Він каже:»не бийте, не бийте, я голосував за Лукашенка". А вони кажуть: "не тринди. За Лукашенка ніхто не голосував", - зазначив він.

До цього ми наводили слова Пальчевського про те, якою має бути реакція президента України Володимира Зеленського на ситуацію з Білоруссю.

Так, громадський діяч порадив Зеленському "лізти поперед батька в пекло".

«У нас є лідери, суб'єкти на геополітичній арені, як США, Китай. Я хотів би сказати, що в даному випадку Театральна пауза-це найкраще, що можна було б зробити. І далі потрібно виходити з абсолютно прагматичних рішень. Ми знаходимося в геополітичному трикутнику "Захід-Схід-Україна", - зазначив Пальчевський.

Він навів у приклад ситуацію з вакциною, про створення якої заявили в Росії.

Нагадаємо, що Пальчевський назвав головну особливість Майдану в Білорусі «Ця країна та її керівник - це…».

Як повідомляла Politeka, виборці бачать у Пальчевському альтернативу старим політикам, - експерт.

Також Politeka писала, що Пальчевський висловився про критичну проблему Києва та заміну Віталія Кличка: "що більше зло, спортсмен чи комік?".