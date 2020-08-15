Общественный деятель Андрей Пальчевский с иронией описал происходящее в Беларуси при помощи анекдота

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на его Telegram-канал.

«Анекдот на белорусскою тематику. Идет мужик себе с работы. Простой, работяга. Трезвый. Вдруг останавливается автозак, выбегают ОМОНовцы и начинают мочить его по голове. Он говорит: «Не бейте, не бейте, я голосовал за Лукашенко». А они говорят: «Не трынди. За Лукашенко никто не голосовал», - отметил он.

До этого мы приводили слова Пальчевского о том, какой должна быть реакция президента Украины Владимира Зеленского на ситуацию с Беларусью.

Так, общественный деятель посоветовал Зеленскому "лізти поперед батька в пекло".

По его словам, у "нас есть лидеры, субъекты на геополитической арене, как США, Китай". В данному случае, по словам Пальчевского, театральная была бы лучшим, что можно было бы сделать.

После этого, утверждает он, нужно включить максимальный прагматизм, ведь Украина находится на геополитическом треугольнике "Запад-Восток-Украина".

Он привел в пример ситуацию с вакциной, о создании которой заявили в России.

Напомним, что Пальчевский назвал главную особенность протестов в Беларуси: "Эта страна..."

Как сообщала Politeka, эксперт рассказал, что украинцы видят в Пальчевском альтернативу "старым лицам"

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский резко высказался о глобальной проблеме Киева и замене Виталия Кличко: "Что большее зло, спортсмен или комик?"