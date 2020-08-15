Общественный деятель Андрей Пальчевский с иронией описал происходящее в Беларуси при помощи анекдота
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на его Telegram-канал.
«Анекдот на белорусскою тематику. Идет мужик себе с работы. Простой, работяга. Трезвый. Вдруг останавливается автозак, выбегают ОМОНовцы и начинают мочить его по голове. Он говорит: «Не бейте, не бейте, я голосовал за Лукашенко». А они говорят: «Не трынди. За Лукашенко никто не голосовал», - отметил он.
До этого мы приводили слова Пальчевского о том, какой должна быть реакция президента Украины Владимира Зеленского на ситуацию с Беларусью.
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Так, общественный деятель посоветовал Зеленскому "лізти поперед батька в пекло".
По его словам, у "нас есть лидеры, субъекты на геополитической арене, как США, Китай". В данному случае, по словам Пальчевского, театральная была бы лучшим, что можно было бы сделать.
После этого, утверждает он, нужно включить максимальный прагматизм, ведь Украина находится на геополитическом треугольнике "Запад-Восток-Украина".
Он привел в пример ситуацию с вакциной, о создании которой заявили в России.
Напомним, что Пальчевский назвал главную особенность протестов в Беларуси: "Эта страна..."
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