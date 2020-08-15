Владимиру Зеленскому нужно быть прагматичным в геополитических вопросах

Как сообщает Politeka.net, такое мнение выразил общественный деятель Андрей Пальчевский в эфире концептуально-политического ток-шоу #KARASsment на канале Politeka online (Чтобы посмотреть видео, листайте вниз). По его словам, Зеленскому не нужно «лізти поперед батька в пекло».

«У нас есть лидеры, субъекты на геополитической арене, как США, Китай. Я хотел бы сказать, что в данном случае театральная пауза - это лучшее, что можно было бы сделать. И далее нужно исходить из абсолютно прагматических решений. Мы находимся в геополитическом треугольнике «Запад-Восток-Украина», - отметил Пальчевский.

Он привел в пример ситуацию с вакциной, о создании которой заявили в России.

«И у меня люди спрашивают, если бы вы руководили, какое бы решение было у вас? Я считаю, что самое глупое, что можно сделать – это «назло маме отморожу уши». Если вакцина спасет хоть одного украинца, нужно быть прагматом», - отметил общественный деятель.

В вопросе Беларуси, по мнению Пальчевского, нужно оценивать ситуацию.

«Хороший политик – это тот, который делает паузу, спрашивает у всех слоев населения. А тем более Зеленскому. Он же в разрез пошел с основной массой, ведь основная масса украинцев поддерживает Лукашенко, как не парадоксально. Но мы верим в демократические институты. Значит, подожди, выдохни, подумай, чего хотят люди и транслируй то, что выгодно стране», - подвел итог Пальчевский.

Напомним, что Пальчевский назвал главную особенность Майдана в Беларуси: «Эта страна и ее руководитель - это…».

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