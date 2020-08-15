Судді популярного проєкту "Топ-модель по-українськи" похвалилися красою під час зйомок з бекстейджу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитостей.

"Зараз будемо когось виганяти", - коротко підписала кадри Костромічова.

На опублікованих кадрах Костромічова позує в латексному вбранні. У якийсь момент з'являється Соня Плакидюк, демонструючи елегантність і красу.

"Зараз понесу пиріжки через ліс", - підписала вже інші кадри Плакидюк.

На Нік красуня також позує на бекстеджі, вже в червоній сукні й неймовірним макіяжем.

Однак шанувальники красунь не могли що-небудь сказати, адже кумири мільйонів поділилися ними у себе в Сторіс.

До цього ми розповідали, що суддя проєкту "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк ошелешила шанувальників новим зухвалим образом

"Фантастичне плаття..." - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Плакидюк позує в сукні, яку вирішила відкрити. Через це в кадр потрапили ідеальні вигини знаменитості. Шанувальники красуні буквально "розсипалися" в компліментах.

Нагадавши, суддя "Топ-модель по-українськи" з приспущеною сорочкою показала все, на що здатна: "мрія"

Як повідомляла Politeka, зірка "Топ-модель по-українськи" перехворіла на анорексію і здалася з новою зовнішністю

Також Politeka писала, що красуня з "Топ-модель по-українськи" похвалилася значними формами в наряді в сітку