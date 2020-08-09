Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як проходитиме навчання в школах "червоних зон"
За його словами, новий навчальний рік розпочнеться в Україні 1 вересня у звичному форматі. Однак в регіонах, що потрапили в "червону" зону, школи будуть закриватися на карантин так само, як під час епідемії грипу.
Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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Також Шмигаль закликав українців не вірити в маніпуляції, що поширюються в суспільстві.
"Навчальний рік розпочнеться в Україні 1 вересня. Нормальний навчальний рік. Це важливо. Тому що люди переживають. Є якісь спекуляції, маніпуляції, що всі будуть вчитися вдома, що соціалізації дітей не буде. Є маса прохань: пустіть хоч в перший клас хоч на один день дітей, щоб діти побачили, що це таке. Ні. У нас навчальний рік починається 1 вересня", – зазначив Шмигаль.
Він зазначив, що уряд вже вжив усіх необхідних заходів, провів наради і запустив процеси в областях. Крім того, підготовку до нового навчального року контролюють голови ОДА на місцях.
"У тих регіонах, де є "червоні" обмеження, звичайно, буде введений карантин такий же, який вводиться при інших епідеміях. Наприклад, коли епідемія грипу або будь-яка інша інфекція, то закривають школи на два тижні, діти будуть вчаться вдома дистанційно, а потім знову йдуть до школи", – резюмував прем'єр-міністр.
Нагадаємо, ослаблення карантину скасовується, Моз зробив важливе уточнення: "Не готові до пом'якшення...".
Як повідомляла Politeka, санлікар Ляшко озвучив важливі деталі роботи шкіл з 1 вересня.
Також Politeka писала, що у МОЗ розповіли, до чого готуватися українцям з 1 вересня.