В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о том, какие школы не откроются с 1 сентября
В связи с тем, что санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории некоторых украинских областей оставляет желать лучшего, часть учебных заведений не начнут работать с 1 сентября 2020 года. Как сообщает Politeka, об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в режиме онлайн.
Как сообщается, представители Минздрава приняли решение об ограничении функционирования некоторых учебных заведений. Речь идет о школах, которые располагаются на территориях, входящих в так называемую «красную зону».
С таким заявлением выступил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время очередного брифинга, который прошел в онлайн-режиме 15 августа 2020 года. Политик отметил, что данное решение было принято в соответствии с установленными условиями адаптивного карантина.
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“Если мы говорим о нашем карантинном правиле, которое установлено в стране, установленно условиями адаптивного карантина, то у нас школы не будут работать исключительно в тех городах или районах, где будет установлен красный уровень эпидемической опасности”, – сообщил министр.
По словам Максима Степанова, школы, которые относятся к административно-территориальных единиц «зеленой» и «желтой» зон заработают в привычном режиме уже с 1 сентября. Однако стоит учитывать, что власти разработали для украинских учеников целый ряд правил санитарной безопасности, которым необходимо следовать в учебных заведениях.
Степанов отмечает, что дети и педагоги должны будут носить медицинские маски и соблюдать определенные ограничения.
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