Украинская исполнительница Виктория Смеюха, которая выступает в дуэте «НеАнгелы», похвасталась идеальным телом в бикини
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«А я с этим маленьким Лизоном - ЗЛОБНЫМ Гномом👺🤡 продолжаю отдыхать в Одессе и плескаться в удивительно чистом море 🌊 , да и вообще, находясь здесь и сейчас, понимаю, как я не хочу, что бы лето заканчивалось», - говорится в сообщении.
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Обратим, что на фотографиях Смеюха позирует в крохотном бикини во время отдыха с ребенком на море. Поклонники звезды обратили внимание на ее идеальную фигуру и подтянутый животик.
«Виктория как вы такой животик сделали??? Он не кубиками но видно что стальной и в то же время женственный такой», «Обаятельная😍 Безумно красивая улыбка», «обаятельная и привлекательная», «как я хочу к вам на море», «Стальной пресс! Видно, что работали над этим долгое время», «Эх, хорошо вам там. Молодцы, пока есть возможность надо отдыхать и веселиться», - пишут они.
До этого Смеюха красовалась в другом, не менее горячем бикини.
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