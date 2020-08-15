Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски показала струнке тіло в стильному темно-синьому бікіні в горошок

Дівчина кожен день показує, як проводить час на пляжі, на прогулянці і вдома в самих різних образах.

Так, модель зазначає, що вона обережно доглядає за собою і отримує задоволення від того, що раз на місяць ходить в корейський спа. Вона проводить там деякий час, відвідує басейн і не боїться лежати голою поруч з іншими жінками. Їй подобаються скраби, тому вона не відмовляється від них у косметолога.

"Для мене важливо відчувати себе добре, коли ти поїв. Я люблю Бурякові соки і куркуму. Це так по-лос-анджелеськи, і тобі цього не уникнути. Але у мене немає тренера, і я не ходжу в тренажерний зал. Я довго гуляю зі своїми подругами. Це все. Я просто не одержимий фітнесом людина. Я безумовно вибиваюся з ряду в своїй галузі " - зазначає модель в Instagram.

Яскраве фото зірки, на якому вона позує в бікіні в горошок вразило шанувальників – струнка зірка захопила ідеально плоским животом.

"Я не можу зупинитися. Голи AF 😍", " я люблю це❤️❤️❤️", "просто розкіш, дитинко🏊 ☝ 🏊«,» яка шикарна дівчинка «» дівчинка, яка ж ти гаряча«,» більше не худни ""скільки тут гарячого❤️❤️❤️❤️», «Люблю тебе, дитинко», « @ dan_coombs1 це буде моє тіло після тренування xx", " ❤ ️ гаряче тіло❤️",» Мені подобається", - пишуть фанати.

Відзначимо, Емілі любить блищати своїми образами, публікуючи в соціальній мережі Instagram палкі фото. Дівчина віддає перевагу природності, тому навіть на модних заходах або під час розваг з чоловіком вона з'являється без макіяжу і укладок.

Дівчина боїться, що косметика зіпсує її шкіру, а укладання просто знищать локони, як це було з іншими її колегами моделями. Тому раніше вона також позувала в природному вигляді без мкіяжу, прикрас і укладок. Інтригуючим її образ зробило коротеньке чорне плаття, зовсім не приховує достоїнств зірки.

"Що у неї з грудьми», «Емілі, Не перегинай», «Боже, ідеально спокусливо», «шикарно і романтично», «воу, що це ще за пози, дівчинка«,» навіщо так згинатися«,» вогняна брюнеточка🔥 🔥«,» la ternura q me da el collar de Colombo😭❤️«," як так?", "Прекрасно 😍, "" розкіш і солодощі👊 👍 👍 👍 🔥», «о, мій Бог», «дуже мило💕», «красиво ❤️», - пишуть користувачі.

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