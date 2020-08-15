З роками краса актриси стає все більш зрілою

Німецько-турецька актриса Нур Феттахоглу, яка зіграла в серіалі "Величне століття" не перестає радувати шанувальників своєю красою

39-річна зірка володіє відмінним почуттям стилю, тому регулярно ділиться на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram кадрами, які кожен раз розкривають її з іншого боку і демонструють нові грані її краси, передає Politeka.net.

На новому знімку, який Нур опублікувала в мережі, вона постала перед фанатами в розкішній сукні з дуже широкими вільними рукавами. Вона закинула ногу на ногу, демонструючи пікантний розріз, а підборіддя підперла рукою. З аксесуарів на ній тільки кілька браслетів і маленький кулон на ланцюжку.

У цьому образі Нур виглядає, наче вона - справжня дружина султана!

Феттахоглу виглядає дуже свіжою і щасливою, і справа не в макіяжі, а у внутрішній гармонії. З косметики Нур використовувала тільки туш, щоб підкреслити і без того красиві вії.

Всього за кілька годин знімок зібрав десятки тисяч лайків і сотні захоплених коментарів від шанувальників.

Раніше ми писали про те, що на своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала відео, на якому лежала у воді, наче русалка. Актриса була в мініатюрному бікіні. Вона влаштувала спекотні ігри у воді, адже дивитися на її плавні спокусливі рухи – одне задоволення. Варто відзначити, що колір води буквально заворожив шанувальників. Від відео неможливо відірвати погляд.

"Течія", - підписала ролик зірка.

Нур Феттахоглу дуже активно проводить літо і багато купається. Це далеко не перший її пост, присвячений відпочинку на природі.

Нагадаємо, як виглядають зірки "Величного століття" після завершення серіалу: схуднення, зморшки, діти і розлучення.

Як повідомляла Politeka, Нур Феттахоглу здивувала особистим фото в ліжку, засвітивши найдорожче: "Це щастя".

Також Politeka писала, що зірка "Величного століття" в бікіні показала реальне щастя.