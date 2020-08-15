Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному образі

На фото Анастасія показала себе в чорному купальнику і бейсболці. Образ красуня доповнила стильними окулярами, а також годинником і браслетом на руках. Квітко спокусливо лягла зверху яхти, показуючи самі соковиті місця. Фото вийшло сонячним і спокусливим, адже модель не соромилася демонструвати найспекотніші частини тіла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Купальник", - лаконічно підписала кадри Краса.

Фанати, включаючи Тарзана, поставили понад 260 тисяч лайків і написали коментарі:

"Божественне тіло", "яка красива дівчина", " від че ви всі в захваті я на жаль не розумію це ж зовсім не красиво!!!", "Який чарівний хвостик, любов моя", "красива, чуттєва, богиня, неповторна", "Мода - це вибір того, у кого більше п'ята точка".

Ми писали, що російська модель Анастасія Квітко здалася на вулиці в непристойному вбранні.

Так, модель вирішила прогулятися в мереживному топі без білизни і тісній сукні. Наряд максимально підкреслював значні принади красуні, а сама дівчина, судячи з усього, не соромилася демонструвати розкішну фігуру.

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