Соліст музичного колективу» Антитіла " Тарас Тополя і співачка Alyosha показали довгоочікувану доньку

У родині Тараса та Олени Тополі чергове поповнення. Про появу на світ третьої дитини пара повідомила на своїх сторінках в соціальній мережі Instagram.

Цього разу імените подружжя стало батьками прекрасної дівчинки, яка отримала ім'я Марія. Щасливі батьки показали фотографії з новонародженою донькою в своїх мікро-блогах. Олена зазначила, що маленька Маша дуже нагадує зовні свого батька.

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Ну нарешті! Наша Марія Тарасівна Тополька народилася! Маруся раз, два, три, калина Чорнявая дівчина... Схожа так на татуся!❤️

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"Ну нарешті! Наша Марія Тарасівна Тополька народилася! Маруся раз, два, три, калина. Чорнявая дівчина... Схожа так на татка!",- написала співачка.

Тарас Тополя також опублікував у своєму акаунті схожу фотографію і поділився з передплатниками своєю радістю.

Користувачі Мережі почали вітати новоспечених батьків і бажати їх сім'ї всіх найкращих благ. З поповненням артистів привітали колеги Тараса з групи» Антитіла«, а також телеведуча Соломія Вітвіцька та учасники колективу»Тамерлан та Олена".

 "Нехай буде здоровенькою!!! Привіт!", "Мої вітання. Нехай донечка росте Вам на радість і розраду«, " Прекрасна сім'я!) Вітаю" « " вітаю)))) я просто в захваті від тебе який ти талановита людина, та хороша матуся) таким жінкам потрібно давати винагород, за все)», - пишуть шанувальники виконавців в коментарях.

Відзначимо, що Олена і Тарас зв'язали себе шлюбними узами ще в 2013 році. У пари вже є 7-річний син Роман і 4-леттний Марк. Раніше Alyosha зізнавалася, що хотіла б стати матір'ю втретє.  

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