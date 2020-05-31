Співачка Alyosha і соліст групи "Антитіла" Тарас Тополя поділилися, як планують назвати майбутню дитину

Зіркове подружжя розкрили сімейні таємниці Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

Alyosha (справжнє ім'я - Олена) і Тарас Тополя зіграли весілля в 2013 році. У них вже є два сини, Роман і Марк, а нещодавно стало відомо про третю вагітність співачки. Пара довгий час зберігала в таємниці стать майбутнього малюка, проте Каті Осадчій зізналися, що буде дівчинка. Зробили вони це яскраво - лопнули повітряна кулька, наповнена конфетті рожевого кольору.

Артистка заявила, що вони з чоловіком вже вибирають ім'я для дочки. Поки що їм не вдалося досягти компромісу.

"Роман – р, м, а, у нас повторюються літери. І Марко так само. Я б хотіла, щоб в імені дівчатка теж були ці літери. Спочатку я хотіла назвати Марією, а потім говорила, що Алла, але Тарасу Алла не подобається", – пояснила Олена.

Тарас Тополя жартома додав, що вони збираються назвати дівчинку на честь актуальних подій і підібрали два варіанти: "Ковідія і Карантинія". Олена зазначила, що з-за карантину навіть не може сходити в клініку. За її словами, лікарі не приймають вагітних і перевіряють стан тільки по телефону.

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