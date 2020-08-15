Солист музыкального коллектива «Антитела» Тарас Тополя и певица Alyosha  показали долгожданную дочку

В семье Тараса и Елены Тополя очередное пополнение. О появлении на свет третьего ребенка пара сообщила на своих страницах в социальной сети Instagram.

В этот раз именитые супруги стали родителями прекрасной девочки, которая получила имя Мария. Счастливые родители показали фотографии с новорожденной дочкой в своих микро-блогах. Елена отметила, что маленькая Маша очень напоминает внешне своего отца.

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Ну нарешті! Наша Марія Тарасівна Тополька народилася! Маруся раз, два, три, калина Чорнявая дівчина... Схожа так на татуся!❤️

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«Ну наконец-то! Наша Мария Тарасовна Тополька родилась! Маруся раз, два, три, калина. Чорнявая девушка... Похожа так на папочку!», - написала певица.

Тарас Тополя также опубликовал в своем аккаунте похожую фотографию и поделился с подписчиками своей радостью.

Пользователи сети принялись поздравлять новоиспеченных родители и желать их семье всех наилучших благ. С пополнением артистов поздравили коллеги Тараса из группы «Антитела», а также телеведущая Соломия Витвицкая и участники коллектива  «Тамерлан и Алена».

 «Пусть будет здоровенькой!!! Привет!», «Мои поздравления. Пусть доченька растет Вам на радость и утешение», «Прекрасная семья!) Поздравляю», «поздравляю)))) я просто в восторге от тебя какой ты талантливый человек, да хорошая мамочка) таким женщинам нужно давать вознаграждений, за все)», - пишут поклонники исполнителей в комментариях.

Отметим, что Елена и Тарас связали себя брачными узами еще в 2013 году. У пары уже есть 7-летний сын Роман и 4-леттный Марк. Ранее Alyosha признавалась, что хотела бы стать  матерью третий раз.  

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