Відома модель Ебі Ретчфорд показала себе в різних ракурсах на радість фанатів

На фото Ебі здалася в чорній білизні, а образ доповнила колготками з мотузочок. Красуня показала себе в різних ракурсах, демонструючи ідеальні груди і п'яту точку. Зірка вигиналася, дивлячись в об'єктив камери. Модель була з розпущеним волоссям, а вуха прикрасила стильними сережками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але так і хочеться написати: "Бомбіта, це ідеально".

Ми писали, що одна з найбільш високооплачуваних моделей нижньої білизни і купальників Ебігейл Ретчфорд похвалилася видатним бюстом.

у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому у всій красі показала свої апетитні груди. Красуня зробила селфі, стиснувши свої "диньки", щоб вони здавалися ще більше. На ній був ліфчик з рюшами, що додало її образу особливого шарму.

Повідомлялося, що американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка прославилася завдяки своїй незвичайній зовнішності, показала себе в стильному образі.

В цей раз дівчина підкреслила свою фігуру в чорному боді незвичайним образом - замість спідниці вона одягла прозору блискучу сіточку, акуратно зав'язала темне волосся і приспустила чорний піджак з плечей.

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