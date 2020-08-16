Відома блондинка з "Квартал 95" Ірина Сопонару показала себе, здивувавши сміливістю
На фото Ірина позує без одягу, видно тільки бретелька від сукні, швидше за все. Красуня стояла боком і показала себе по груди, повернувшись до об'єктива камери головою. Сопонару волосся залишила розпущеним, показуючи себе в чорно-білих тонах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Дорога, ти інша", - написала Ірина під фото.
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Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"Неперевершена", "красуня", "красива", "найкраща".
Раніше ми повідомляли, що популярна українська артистка Ірина Сопонару влаштувала пікантні танці на камеру.
Так, спершу красуня виконує просто запальний танець на кухні, проте в якийсь момент автор кадрів просить її бути більш розкутою.
Повідомлялося, що відома українська актриса Ірина Сопонару постала перед шанувальниками в неймовірно ніжному образі.
Красуня поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram знімком в Білій літній сорочці, майці і брюках.
"Найприємніша частина неділі», - підписала знімок Сопонару.
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