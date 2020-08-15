У мережі з'явився свіжий щорічний консолідований рейтинг українських вищих навчальних закладів
Рейтинг опублікували на сайті Освіта.юа. Його склали на підставі рейтингів «Топ-200 Україна», «Scopus», а також використовуючи відкриті дані ВНЗ про середній бал ЗНО, з яким абітурієнти вступали на контракт у 2019 році. Зазначається, що консолідований рейтинг завдяки методиці фактично визначає лідерів серед українських навчальних закладів.
Крім визначення безумовних лідерів, в рейтингу також є підгрупи, в яких названі кращі вищі заклади за напрямом і областям. Серед щорічних лідерів традиційно виділилися три міста. Це Київ, Львів і Харків.
Перше місце традиційно посів КНУ ім. Шевченка, друге і третє місце поділили КПІ ім. Сікорського та "Києво-Могилянська академія". Четверте місце в рейтингу посів Львівський національний університет ім. Франка, а п'яте - Харківський національний університет ім. Каразіна.
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Кращих медиків, згідно з розрахунками, навчають у Львівському національному медичному університеті ім. Галицького, а кращих педагогів - у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Гнатюка.
На півдні найкращим закладом визнано Одеський національний університет ім. Мечникова, а в центрі - Дніпропетровську медичну академію МОЗ України. Варто відзначити, що в топ-20 українських вузів увійшли навчальні заклади з дев'яти міст. Гарну освіту, крім Києва, Львова та Харкова, можна отримати у Вінниці, Дніпрі, Чернівцях, Одесі, Сумах та Ужгороді.
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