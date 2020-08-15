Легендарна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес захопила розкішною фігурою на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Відчуття п'ятниці", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Лопес позує в тісному купальнику, який ефективно підкреслює Е розкішну фігуру. Доповнити образ красуня вирішила за допомогою ефектних сережок. Особа при цьому красуня вирішила прикрити рукою через сонце.

«Ти ніколи не виглядала краще! Супер», « мама на відпочинку. Що може бути краще», «Божественна», «вау, розкішна мама», «ти краса❤️❤️ дуже красивий купальник», «дуже круто виглядаєш», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, американська актриса і співачка Дженніфер Лопес здивувала шанувальників новим викликом.

У себе в Instagram красуня опублікувала відео, на якому показала себе в різних відвертих нарядах. Артистка зробила акцент на свої стрункі ніжки і взуття, яке вона носить. Під пісню про взуття співачка демонструвала найгарячіші вбрання і пози. Шанувальники зірки змогли розглянути принади Джей Ло у всій красі.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес показала свої коштовності в стильному іміджі:"блищить краще моделей".

Як повідомляла Politeka, Дженніфер Лопес в тісному вбранні показала, для чого ходить в спортзал: "ніколи не виглядала краще".

Також Politeka писала, що 12-річна дочка Дженніфер Лопес вразила зовнішністю, зовсім не схожа на маму: "вона така...".